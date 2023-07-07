В Госдуме предложили создать стандарты приготовления шаурмы Депутат ГД Даванков предложил Роспотребнадзору разработать стандарты приготовления шаурмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо разработать стандарты приготовления шаурмы, считает зампредседателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сегодня у нас нет стандарта «правильной» шаурмы — поэтому каждый готовит ее как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные, — цитирует его слова агентство.

Парламентарий отметил, что сегодня официальных рекомендаций по составу шаурмы нет. В связи с этим некоторые производители этого блюда «добавляют больше вредных продуктов». Кроме того, депутат выступил с идеей введения знака качества «Московский стандарт», который будет выдаваться заведениям общепита, соблюдающим рекомендации Роспотребнадзора по приготовлению шаурмы.

Ранее сообщалось, что в городе Братске Иркутской области 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора выявило ряд нарушений в ходе проверки в кафе, где продавалась шаурма. Заведению временно запретили работать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.