Юнармейцы Подмосковья съездили к коллегам в ДНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юнармейцы. Архивное фото

Юнармейцы Подмосковья съездили к коллегам в ДНР и пригласили их на конкурс «Девушки в погонах» в Московскую область, сообщает «360». Гости из России выразили свою поддержку и передали в Донецк подарки, в том числе книги от библиотеки Павловского Посада.

Приехали сейчас вас навестить, передать подарки. Лично с вами познакомиться, пообщаться и пригласить вас в гости, — рассказал во время встречи член штаба Юнармии Московской области Юрий Мизерный.

Конкурс пройдёт 24 сентября, на нём участницы объединения разделятся на команды и будут состязаться между собой.

1 июня члены Юнармии и других детских и молодёжных организаций приняли участие в фестивале детства и юности «Большая перемена». Они посетили лекции, мастер-классы, дискуссии, презентации детских инициатив а также командные игры, флешмобы и творческие выступления. В завершении фестиваля состоялся концерт, где выступили популярные российские исполнители: Пелагея, Александр Панайотов, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина и другие.

В свою очередь депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили возродить военную подготовку в школах. Соответствующий проект обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину был одобрен заксом 29 июня.