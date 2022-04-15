YouTube заблокировал филиал ВГТРК в Чечне

Видеохостинг YouTube заблокировал канал ГТРК «Вайнах» — филиал ВГТРК в Чечне. Об этом сообщается в Telegram-канале чеченского СМИ. По имеющимся данным, при блокировке не последовало никаких предупреждений и объяснений причины санкций.

На YouTube «Вайнах» имел более ста тысяч подписчиков. Опубликованные там материалы имели миллионы просмотров.

Директор ГТРК «Вайнах» Руана Веселаева подчеркнула , что телеканал вёл свой аккаунт с соблюдением всех требований, предъявляемых видеохостингом.

Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях, — сказала Веселаева.

Накануне, 16 апреля, YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК «Башкортостан» и канал «Россия. Кубань». Руководство «Башкортостана» сообщило, что никаких предупреждающих сообщений о возможной блокировке или нарушений правил платформы не приходило. На момент блокировки канал имел более 280 тысяч подписчиков.

Ранее американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были размещены эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы и объяснить причину блокировки. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».