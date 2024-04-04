«Яндекс» объяснил, почему «Алиса» назвала Машу из мультика призраком «Яндекс»: слова «Алисы» о героине «Маши и Медведя» связаны с алгоритмом обучения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Умная колонка «Алиса» могла выдать некорректную информацию о происхождении главной героини из мультфильма «Маша и Медведь» из-за встроенного алгоритма обучения, сообщили в компании «Яндекс» изданию РБК. До этого стало известно, что гаджет назвал ее «призраком убитой девочки».

В «Яндексе» заверили журналистов, что подобные случаи единичны. В компании пояснили, что колонка постоянно учится новому. При общении с владельцем она пытается подобрать подходящие фразы, но ей это не всегда удается. Если «Алиса» не знает ответ на вопрос, информацию она берет из открытых источников.

«Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает, — рассказали в компании.

Речь идет о случае, о котором рассказала детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина. В ответ на вопрос, почему Маша живет одна, колонка назвала ее призраком убитой девочки, которую могут видеть только животные. Гаджет поведал, что родители не смогли пережить ее гибели и поэтому уехали из дома. А Медведя Маша мучает потому, что именно он ее и убил, уточнила «Алиса».

В 2019 году эпизод мультсериала «Маша плюс каша» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube — у него более 4,57 млрд просмотров.

За 10 лет мультфильм набрал на YouTube больше 100 млрд просмотров. На протяжении своего присутствия на видеохостинге мультиязыковые каналы «Маши и Медведя» непрерывно росли, обеспечивая себе огромный успех в России и за рубежом. В дополнение к достижению в 100 млрд просмотров пять каналов мультфильма — английский, испанский, русский, португальский и украинский — получили награды — «кнопки» YouTube.