Мультфильм «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube больше 100 млрд раз

Российский мультфильм «Маша и Медведь» набрал на YouTube больше 100 млрд просмотров за 10 лет, а одна из серий вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на видеохостинге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании Animaccord.

На протяжении 10 лет присутствия на YouTube мультиязыковые каналы «Маши и Медведя» непрерывно росли, обеспечивая себе огромный успех в России и за рубежом. В дополнение к достижению в 100 млрд просмотров пять каналов мультфильма — английский, испанский, русский, португальский и украинский — получили бриллиантовые награды «кнопки» YouTube, — рассказали в пресс-службе.

В Animaccord отметили, что количество зрителей мультфильма увеличивается во всех странах.

Глава YouTube в России Анна Данишевская считает, что мультсериал объединил детей и родителей со всего мира.

Ранее легендарный отечественный мультипликатор Юрий Норштейн раскрыл причины всемирной популярности «Маши и Медведя». По мнению художника, сюжет мультфильма привлекает детей тем, что «он даёт возможность понимания жизни на метафорическом, образном уровне». Норштейн пояснил: дети легко воспринимают мультфильм и переносят полученные знания в реальную жизнь.