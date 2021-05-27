Вывоз детей за рубеж при родительских разногласиях ограничат законодательно

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Проект поправок в законопроект «О внесении изменений в ФЗ „О порядке выезда из РФ и въезда в РФ“» одобрила в понедельник, 24 мая, правительственная комиссия по законопроектной деятельности.. В среду, 27 мая, на заседании правительства документ был одобрен ко второму чтению в Госдуму. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным издания, законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребёнка за границу в случае родительских разногласий.

Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определённые страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке, — объяснил изменения председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии Владимир Груздев.

Кроме того, подавший заявление о запрете на выезд ребёнка родитель, являющийся гражданином России, сможет выезжать вместе с ним. Запрет будет распространяться на выезд с другим родителем или на самостоятельные поездки детей. При этом подавший подобное заявление родитель-иностранец сам выехать с ребёнком не сможет.

Юрист объяснил необходимость подобной нормы тем, что в реальности часто родители-иностранцы вывозят детей, граждан РФ, за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином РФ.

Рассмотреть поправки в Госдуме предполагается во время весенней сессии.