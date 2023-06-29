28 июня президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан. Он побывал в Дербенте, который является самым южным городом России, где провел встречи с местными чиновниками по вопросам туризма. Во время своего визита Путин посетил архитектурный и археологический комплекс крепости Нарын-Кала и мечеть Джума в Дербенте — объекты имеют статус федеральных памятников и являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В крепости Нарын-Кала Путину провели экскурсию по выставке народных промыслов. Ему рассказали о развитии туризма в Дагестане и планах по улучшению туристических объектов.

Жители и гости Дербента приветствовали главу государства, когда он посетил фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви. Российский лидер вышел людям, пожал им руки. Девочка школьного возраста во время общения с президентом сделала селфи с Путиным, поцеловавшим ее в голову.

Как президент России провел время в Дагестане — в фотогалерее NEWS.ru.

Владимир Путин прибыл в СКФО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в СКФО

Посещение цитадели Нарын-Кала

Фото: kremlin.ru

Посещение цитадели Нарын-Кала

Посещение цитадели Нарын-Кала

Фото: kremlin.ru

Посещение цитадели Нарын-Кала

Посещение цитадели Нарын-Кала

Фото: kremlin.ru

Посещение цитадели Нарын-Кала

В ходе посещения Джума-мечети в Дербенте главе государства подарили Коран. С председателем мечети Сеидяхьёй Сеидовым

Фото: kremlin.ru

В ходе посещения Джума-мечети в Дербенте главе государства подарили Коран. С председателем мечети Сеидяхьёй Сеидовым

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала

Фото: kremlin.ru

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала

По окончании осмотра цитадели Нарын-Кала Владимир Путин оставил запись в книге почётных гостей

Фото: kremlin.ru

По окончании осмотра цитадели Нарын-Кала Владимир Путин оставил запись в книге почётных гостей

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала

Фото: kremlin.ru

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала

Осмотр информационных макетов о развитии туризма. Пояснения даёт министр по туризму и народным промыслам Республики Дагестан

Фото: kremlin.ru

Осмотр информационных макетов о развитии туризма. Пояснения даёт министр по туризму и народным промыслам Республики Дагестан

Макет туристического Каспийского прибрежного кластера

Фото: kremlin.ru

Макет туристического Каспийского прибрежного кластера

В ходе посещения Джума-мечети в Дербенте

Фото: kremlin.ru

В ходе посещения Джума-мечети в Дербенте

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала Владимир Путин ознакомился с выставкой народных промыслов

Фото: kremlin.ru

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала Владимир Путин ознакомился с выставкой народных промыслов

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала

Фото: kremlin.ru

В ходе посещения цитадели Нарын-Кала