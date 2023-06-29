Посетил крепость и поцеловал девочку: кадры поездки Путина в Дербент Президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Дербента в ходе рабочей поездки в Дагестан

28 июня президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан. Он побывал в Дербенте, который является самым южным городом России, где провел встречи с местными чиновниками по вопросам туризма. Во время своего визита Путин посетил архитектурный и археологический комплекс крепости Нарын-Кала и мечеть Джума в Дербенте — объекты имеют статус федеральных памятников и являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В крепости Нарын-Кала Путину провели экскурсию по выставке народных промыслов. Ему рассказали о развитии туризма в Дагестане и планах по улучшению туристических объектов.

Жители и гости Дербента приветствовали главу государства, когда он посетил фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви. Российский лидер вышел людям, пожал им руки. Девочка школьного возраста во время общения с президентом сделала селфи с Путиным, поцеловавшим ее в голову.

Как президент России провел время в Дагестане — в фотогалерее NEWS.ru.