Вторая проблема России: Росстат назвал регионы с худшими дорогами

За последние годы в стране качество автодорог почти не меняется: больше половины из них не соответствуют нормативам. При этом в некоторых регионах хороших дорог и вовсе почти нет. По словам экспертов, они фактически влияют на финансовое состояние всех жителей того или иного субъекта: водители тратят деньги на ремонт автомобилей, а потребители оплачивают ремонт машин транспортных компаний. Однако картина должна улучшиться в ближайшие несколько лет: власти выделили деньги на решение вопроса. Поможет ли это, выяснял NEWS.ru.

Наименьшее число автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отмечается в Республике Марий Эл (5,7%), Магаданской (7,8%) и Саратовской (13,3%) областях. С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем в пятёрку антилидеров попали Калмыкия (16,2%) и Архангельская область (16,9%).

При этом самые качественные дороги — в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,9%), Ставропольском крае (74,6%), Ингушетии (71,3%) и Краснодарском крае (70,1%).

В среднем по стране нормативным требованиям соответствуют 44,2% автодорог. За последние годы этот показатель почти не менялся. Так, в 2014 году он составлял 37,1%, а в 2018-м — 42,4%.

Для повышения качества автодорог в России запущен нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он состоит из четырёх федеральных проектов: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, тогда как из федерального бюджета поступит 440,9 млрд рублей.

АГН «Москва»

Вместе с тем летом кабмин распорядился выделить почти 44 млрд рублей на досрочный ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоит отметить, что это первая часть запланированной суммы: общая господдержка на эти цели составит 100 млрд рублей. В 2020 году в российских регионах отремонтируют более 13 тысяч километров дорог.

До 2018 года денег порой хватало лишь для их содержания. Теперь же регионы получили финансирование для исправления ситуации с проблемными дорогами, и успех зависит от местных властей, рассказал NEWS.ru первый зампред комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Пётр Орлов.

В то же время картина может улучшиться лишь в городах и находящихся рядом посёлках.

На протяжении пяти — десяти лет мы не могли ремонтировать дороги. Не только в нормативном состоянии, хотя бы поддерживать их проезжее состояние. Тем не менее мы решаем проблемы только по агломерациям, добиваясь их 80-процентного нормативного состояния. Это города и сопутствующие посёлки. И мы по областным дорогам добиваемся только 50-процентного нормативного состояния. Есть города, населённые пункты, которые не входят в агломерацию. Там тоже проблема остаётся. Есть ещё кооперативы садоводческие, где тоже надо помогать. Пётр Орлов первый зампред комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам первый зампред комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам

Он добавил, что на качество автодорог в регионах влияет только соответствующий контроль. Есть технологии, которые способны продлить срок их службы до 10–20 лет без ремонта. В то же время случается так, что в городе отсутствует даже лабораторный контроль при принятии дороги в эксплуатацию: после последующей проверки выясняется, что она не соответствует нормативам. Общественность и региональные власти должны — четыре пять лет следить за качеством сделанной подрядчиками дороги, заключил Орлов.

Дорога денег из кошелька

Не отвечающие нормативам дороги бьют по карману автовладельцев, отметил в беседе с NEWS.ru координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. Например, она сокращает срок службы подвески автомобиля с четырёх лет до одного года, тогда как стоимость её ремонта составляет в среднем 20 тысяч рублей. Таким образом, вынужденные регулярно ездить по трассе люди тратят лишние 60 тысяч рублей.

Если брать сильно «ушатанную» российскую дорогу, то элементы подвески, амортизационные элементы приходят в негодность в четыре раза быстрее. Даже в регионах люди используют специально тюнингованные подвески, которые отваливаются не так быстро. Если десять тысяч машин ездят по этой «убитой» дороге каждый день, то ежегодный убыток этих автовладельцев составляет 150 миллионов рублей. Чем беднее регион, тем хуже там дороги. Следовательно, тем больше издержек несут автовладельцы этого региона на ремонт автомобилей, тем более бедными они становятся. Петр Шкуматов координатор движения «Общество Синих Ведёрок» координатор движения «Общество Синих Ведёрок»

Он добавил, что плохие дороги сказываются на финансовом состоянии всего региона. Транспорт используют для доставки грузов, тогда как его ремонт в итоге оплачивают потребители.