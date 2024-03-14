Дефицит боеприпасов создал серьезные проблемы для ВСУ под Авдеевкой Кимаковский: ВСУ почти перестали использовать тяжелую артиллерию под Авдеевкой

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Вооруженные силы Украины почти перестали использовать под Авдеевкой тяжелую артиллерию из-за дефицита боеприпасов, заявил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он пояснил, что российские артиллеристы за последние дни на Авдеевском направлении поразили десятки огневых точек и боевых расчетов.

Уцелевшую технику они отвели подальше. Остались единичные расчеты, потому на этом участке фронта артиллерия [Украины] практически не работает, — сказал Кимаковский.

По его информации, основным ударным средством ВСУ на этом участке фронта являются FPV-дроны.

Российские военные взяли в плен раненых украинских солдат, брошенных сослуживцами в Невельском, рассказывал Игорь Кимаковский. О взятии этого населенного пункта под контроль Минобороны РФ сообщало 12 марта. Советник главы ДНР отметил, что по всему Невельскому все еще разбросано большое количество трупов украинских военных, которых не забрали оттуда.

У Вооруженных сил Украины недостаточно мотивированных военнослужащих для того, чтобы добиться возврата к границам 1991 года, заявлял майор украинской армии в отставке Игорь Лапин. По его словам, в высшем военном руководстве страны имеются проблемы, а общество дезориентировано.