ВС России сорвали попытку ротации ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Группировка российских войск «Запад» сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Берестовое на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По словам офицера, действия ВСУ пресекли артиллеристы мотострелкового полка группировки.

В полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на передовых позициях в районе Берестового. Огнем артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана, — рассказал офицер.

Он отметил, что на этом же направлении удары с воздуха по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ нанесли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Также они атаковали склад горюче-смазочных материалов и пункт боепитания около Купянска.

Зыбинский добавил, что российская тяжелая огнеметная система ударила по району сосредоточения 66-й механизированной бригады ВСУ возле Макеевки, а артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника в районах Лозовой и Двуречного.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам ВСУ. Позиции противника были уничтожены. Операция проходила на Северском направлении. Артиллерийский огонь корректировали операторы беспилотников.