ВС России применили ракеты с активными головками самонаведения в зоне СВО

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С-400 «Триумф»

ВС России применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием управляемых ракет с активными головками самонаведения в зоне спецоперации, рассказал ТАСС источник, близкий к Минобороны РФ. По данным агентства, системы задействовали совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника, — сказал источник.

Также в зоне СВО активно применяются расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Наводчик-оператор ТОС с позывным Витим рассказал, что боевая машина работает преимущественно по ночам и это позволяет добиваться более эффективных результатов.

В Минобороны уточнили, что благодаря своей огневой мощи «Солнцепеки» за минувший год уничтожили несколько десятков опорных пунктов ВСУ. Также ТОС хорошо показали себя в ликвидации живой силы и бронированной техники ВСУ, указали в МО.