Рассекречен план ВС России по «зажарке» ВСУ под Харьковом ВС России готовят третий огневой мешок для пяти тысяч бойцов ВСУ под Харьковом

В Харьковской области формируется третий за последнее время огневой мешок для украинских войск, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. По предварительным данным, под угрозой блокировки может оказаться группировка численностью до пяти тысяч бойцов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

В районе Купянска оборону держат четыре украинские бригады: 112-я и 114-я теробороны, а также 14-я и 43-я механизированные. С территории города их прикрывает 429-й полк, отвечающий за применение беспилотников.

Бойцы 7-й мотострелковой бригады продолжают продвижение с севера в сторону трассы Н-26 — важного логистического маршрута для ВСУ. В случае взятия дороги под огневой контроль украинские силы в Купянске окажутся в тактической ловушке, лишившись путей ротации и подвоза боеприпасов.

С южного направления наступает 347-й мотострелковый полк при поддержке 26-го танкового полка, сжимая кольцо в районе Кругловки. Одновременно 352-й и 272-й мотострелковые полки ведут бой на подступах к Кисловке с западной стороны.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что на Сумское направление из-за больших потерь ВСУ переброшено спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан». Формирование действует в составе штурмовых групп.