Врач: обработка антисептиком товаров из магазина не защитит от коронавируса

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Врач Александр Мясников в интервью ведущей Тине Канделаки осудил панику, возникшую в связи с пандемией коронавируса и дал прогнозы по дальнейшей ситуации с заболеваемостью.

Мясников заявил, что коронавирус останется спутником человечества навсегда, заняв своё место в сонме других вирусов. При этом он отметил, что, несмотря на статистику смертности от новой инфекции, страх перед заболеванием...