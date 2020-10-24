Врач назвал правила использования масок в холодный сезон

https://static.news.ru/photo/f9e0adc0-152d-11eb-9828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На одноразовых медицинских масках в холодную погоду может образовываться конденсат, который является благоприятной средой для размножения вирусов. Кроме того, такие изделия будут достаточно быстро промокать под снегом. По этой причине поздней осенью и зимой следует отдать предпочтение хлопчатобумажным изделиям индивидуальной защиты, влага на которых скапливается не так сильно. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Зимой одноразовую маску следует менять как минимум раз в час или по мере намокания. А хлопчатобумажное изделие можно менять примерно раз в два-три часа. Ещё один плюс такой маски заключается в том, что осенью и зимой она поможет защитить органы дыхания от холодного воздуха и согреть лицо человека.

Если же вам удобно носить именно одноразовую медицинскую маску, то советую поверх неё накручивать шарф. Это поможет избежать слишком быстрого намокания индивидуального средства защиты, — пояснил NEWS.ru Кондрахин.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что длительное ношение масок способно снижать иммунитет человека. Всё дело в том, что резинки этого изделия давят на височные кости черепа, которые соприкасаются с мозгом. Этот орган, в свою очередь, воздействует на работу иммунной системы.