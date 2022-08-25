Врач объяснила влияние тестирования на показатели заболеваемости COVID-19 Врач Белякова: показатели заболеваемости растут из-за высокой выявляемости COVID-19

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В Москве и Подмосковье, как и по всей России, растет заболеваемость COVID-19. На это влияет социальный фактор — многие в конце августа возвращаются из отпусков и могут принести вирус в рабочий коллектив, утверждает врач-эпидемиолог Елена Белякова в беседе с «Радио 1». Также на росте показателей заболеваемости сказывается большой объем тестирования на коронавирусную инфекцию, из-за которого значительно возрастает выявляемость болезни.

Сейчас всем заболевшим острыми респираторными заболеваниями массово проводят скрининговые исследования на COVID-19. Поэтому есть высокая выявляемость. Раньше, когда росла заболеваемость ОРВИ, такие обследования проводились редко — только для больных, которых госпитализировали для этиологической расшифровки. А сейчас всех пациентов с признаками ОРВИ тестируют на коронавирусную инфекцию. Отсюда и высокий процент выявляемости, и мы видим такой рост, — пояснила эксперт.

Белякова добавила, что болезнь COVID-19 в настоящее время протекает в более легкой форме, чем изначально, большая часть пациентов не нуждаются в госпитализации, а летальные случаи единичны.

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю вырос на 38% в сравнении с предыдущей неделей, а рост заболеваемости отмечен в 85 субъектах страны, сообщалось ранее. Сообщается, что в 23 регионах увеличение числа заражённых больше среднего значения по стране. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ зафиксировано 19 150 404 случая заражения.