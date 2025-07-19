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19 июля 2025 в 14:53

Войскам полностью обрезали снабжение по трассе в ДНР

Боец Сава: ВС РФ лишили ВСУ снабжения по трассе Константиновка — Новая Полтавка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России полностью обрезали снабжение украинских военнослужащих по трассе Константиновка — Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, заявил командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава. По его словам, которые приводит РИА Новости, за одни сутки бойцы поражали до 30 единиц техники противника.

Трасса Константиновка — Новая Полтавка, такая живая трасса была на тот момент, когда мы начали работать. В день доходило до 30 единиц [уничтоженной] техники. Мы полностью обрезали подвоз, взяли под контроль эту трассу, — отметил командир.

Он добавил, что российские войска системно нарушают маршруты снабжения противника в тылу. Это помогает продвижению военнослужащих на всей линии боевого соприкосновения, отметил Сава.

Ранее военнослужащий входящего в состав группировки войск «Центр» 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Давид Куликов рассказал, что в ходе боя в селе Попов Яр российские военные ликвидировали группу грузинских наемников. По его словам, иностранцы кричали и оскорбляли российских бойцов.

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