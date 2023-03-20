Военный эксперт рассказал о планах ВС РФ на лето Полковник Алехин: к целям в освобождении новых территорий РФ добавится Харьков и Одесса

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Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что к целям России по полному освобождению новых российских регионов во время весенне-летней кампании добавится Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. Он при этом выразил уверенность, что главные боевые действия будут проходить по линии донбасской дуги. По его словам, Харьковская область имеет большое значение, так как Харьков находится на расстоянии 69 километров от Белгорода.

Именно события весенне-летней компании определят в дальнейшем, как будут решаться вопросы присоединенных уже в состав России регионов. Это две республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Я думаю, более того, и не останется в стороне и территория Харьковской области и некоторых других регионов на Юге-Востоке Украины. Это Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск. Главные боевые действия, на мой взгляд, будет происходить именно по линии донбасской дуги, — сказал Геннадий Алехин.

Он добавил, что некоторые территории Харьковской области по-прежнему находятся под контролем ВС РФ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные из группировки сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и перебросить резервы на Купянском направлении. Также самоходные гаубицы «Мста-С» и орудия «Гиацинт» ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, поскольку им придется затыкать бреши в окрестностях других населенных пунктов, переходящих под контроль ВС России. Он утверждает, что после того как российская армия взяла под контроль населенный пункт Красногоровка Донецкой области, ВСУ придется переправлять солдат и туда. Кроме того, в ближайшее время могут быть взяты Лиман и Авдеевка, убежден эксперт.