Военный эксперт раскрыл организаторов налета боевых дронов на Минск Военэксперт Дандыкин: НАТО стоит за налетом боевых дронов на Минск

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины вряд ли стоят за налетом боевых дронов на Минск, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он предположил, что атака связана с НАТО, поскольку сами беспилотники были направлены из Литвы. Кроме того, государство имеет напряженные отношения с Белоруссией, отметил эксперт.

Сам факт того, что обнаруженные на территории Белоруссии дроны были направлены из Литвы, говорит о том, что стоит за этим НАТО. Я думаю, вряд ли это были ВСУ. А у Литвы с Белоруссией напряженные отношения, — заявил Дандыкин.

Военэксперт предположил, что дроны могли ударить по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре, поскольку это «еще она провокация». Он выразил уверенность, что Россия не станет принимать ответные меры, поскольку Белоруссия является отдельным государством.

Белоруссия хоть и является союзным государством, но это отдельное государство. Думаю, они проконсультировались с нами и у белорусских спецслужб хватило собственных сил, чтобы предотвратить атаку, — заключил эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации цеха по производству украинских беспилотников. Кроме того, под удар попали радиолокационная станция кругового обзора П-18 и хранилища топлива ВСУ.