Военный эксперт призвал пересмотреть сотрудничество с Казахстаном в ОДКБ Военэксперт Баранец предложил исключить Казахстан из ОДКБ за помощь Украине

Фото: Сергей Петров/NEWSru

России необходимо пересмотреть сотрудничество с Казахстаном в рамках ОДКБ, так как республика ограничила экспорт военных товаров, заявил NEWS.ru военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец. По его словам, Астана проявляет недружественную позицию по отношению к Москве, при этом продолжая называть ее другом в публичных заявлениях.

Мы с вами свидетели крайне недружественной позиции Казахстана, который с нами входит в ОДКБ. У нас есть информация, что Казахстан поставлял снаряды Украине, по меньшей мере 300 тысяч. Что касается санкций, Казахстан превращается в перчатку на руках США. Надо ли нам вообще состоять с Казахстаном в ОДКБ? — заявил Баранец.

Вместе с тем военный эксперт отметил, что Казахстан мог бы помочь России, поставив ей боеприпасы и артиллерийские снаряды. Они необходимы подразделениям ВС РФ, принимающим участие в специальной военной операции. Также республика могла бы передать запчасти для бронетехники, так как она тоже использует советские и российские образцы вооружений.

В минувшую пятницу, 13 октября, в Киргизии завершились учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» — финальный этап маневров на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс», расположенного высоко в горах. Участие в учениях приняли военнослужащие из России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии.