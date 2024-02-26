Военный эксперт объяснил, зачем Путин поменял статус Северного флота Дандыкин связал потерю особого статуса Северного флота с январским указом

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Северный флот потерял статус межвидового стратегического объединения, так как с 1 января начал подчиняться главнокомандующему ВМФ России, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в настоящее время Северный флот входит в состав Главкомата как составляющая Военно-морского флота.

Дандыкин отметил, что военным округам подчинялись все российские военные флоты, кроме Северного флота. Он занимал особую роль и являлся межвидовым стратегическим объединением. Однако с 1 января флоты начали подчиняться не округам, а командующему ВМФ. В настоящее время эту должность занимает адмирал Николай Евменов. Согласно новому указу президента России Владимира Путина, регионы Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся к Северному флоту, теперь относятся к новому военному округу — Ленинградскому.

Территория, где занимались мобилизацией и военкоматами, переходит в распоряжение Ленинградского военного округа, в том числе, видимо, туда перейдут Воздушно-космические силы (ВКС) и береговые арктические бригады. У Северного флота останется морская пехота, морская авиация, подводные силы, надводные корабли, — заявил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, Северный флот впредь будет заниматься лишь «флотскими» задачами. До указа президента он занимался обороной побережья от Кольского полуострова до Берингова пролива, сейчас же он сфокусируется на выполнении задач в районе Северного Ледовитого океана от береговой черты и дальше.

Президент России подписал указ об образовании новых военных округов 26 февраля. Согласно тексту документа, в стране появятся два округа — Московский и Ленинградский, тогда как Западный военный округ прекратит свое существование. Указ вступает в силу с 1 марта.