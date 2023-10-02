Военный эксперт объяснил, почему ВСУ перешли на круговую оборону у Купянска Военный эксперт Матвийчук указал на провал обороны ВСУ под Купянском и Боровой

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Командование Вооруженных сил Украины провалило оборону территории в районе Купянска и Борового, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, подразделения противника начинают постепенно уходить с позиций, чего командиры не могут допустить. Именно поэтому они отдали приказ о занятии круговой обороны, направленный на уничтожение собственной армии, считает он.

Тактика с удержанием круговой обороны говорит о том, что ВСУ уже не знают, что можно сделать, чтобы удержать территории у Купянска и Боровой. Они постепенно начинают уходить с земли, контролируемой российской армией, чего командиры не могут допустить. И поэтому они дают такие приказы, направленные на уничтожение собственной армии, — заявил Матвийчук.

Вместе с тем специалист отметил, что решение командования ВСУ полностью исключает возможность ведения активных наступательных действий с их стороны. В то же время российская армия получила возможность прорвать оборону и завершить те задачи, которых удалось добиться на других фронтах.

Следующая задача — двигаться дальше, на Харьков, — уточнил военный эксперт.

Как сообщалось ранее, российские артиллеристы успешно сорвали ротацию подразделений противника на Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Кроме того, военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли авиаудар по местам дислокации подразделений 3-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины.