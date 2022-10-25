Военный эксперт обрисовал три сценария развития СВО России на Украине Военный эксперт Сивков: сдача Херсона приведет к социально-политическому обострению в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН назвал три варианта развития спецоперации России на Украине, каждый из которых определяется политическими аспектами. По его словам, первый сценарий — это сдача Херсона, что приведет к социально-политическому обострению в РФ, второй — Херсон остается под контролем Москвы, третий — начало наступательной операции России имеющимися силами на восток — Николаев, Одессу.

Первый — сдача Херсона, что приведет к социально-политическому обострению в России. Второй — Херсон остается под нашим контролем. Мы наращиваем силы, отбиваем атаки противника. К концу ноября создаем мощную группировку из мобилизованных, проводим наступательную операцию с выходом на Приднестровье со взятием Николаева и Одессы, одновременно наносим удары с северного направления с выходом до Харькова. Третий — мы начнем наступательную операцию уже имеющимися силами только на восток — Николаев, Одесса, — рассказал Сивков.

При этом военный аналитик высказал мнение, что необходимо уничтожать железнодорожную инфраструктуру, по которой Украина получает военную технику. Это естественный ход событий, считает он, однако на это существует политический запрет.

По мнению Сивкова, российская армия «повязана». «Все обвиняют генералов, а они криком кричат, чтобы им развязали руки. Это вариант первой чеченской войны, когда армия не была повязана по рукам и ногам, то успешно провели вторую чеченскую кампанию, затем в Сирии», заключил военный эксперт.

25 октября лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Москва может и должна «перестать стесняться» и допустить к участию в СВО на Украине иностранные ЧВК и военных — в отставке и действующих. Общественник добавил, что «в пострадавших от действий Запада дружественных странах полно мотивированных бойцов, готовых сражаться против нацизма». По мнению активиста, Запад «наплевал на все законы морали и правила».