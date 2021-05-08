Военная машина загорелась во время парада в Кемерово

https://static.news.ru/photo/2233b83e-b0b1-11eb-ac06-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/inc_kuzbass/vk.com

В Кемерово во время проведения парада Победы загорелась военная машина. Об этом сообщается в ВК-сообществе «Инцидент Кузбасс».

Военнослужащие заметили возгорание и пытались его потушить. На это время военный грузовик пришлось остановить. Молодые люди использовали огнетушитель, но в итоге сбили пламя обычной тряпкой.

Очевидцы событий отмечают , что, вероятно, военная машина просто не выдержала нагрузки во время торжественного шествия.

Ранее лёгкий ретротанк Т-26 загорелся на генеральной репетиции парада ко Дню Победы в Уфе. Топливо разилось на корпус и воспламенилось. Водитель сам сумел потушить пламя до приезда пожарных. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделений МЧС смыли топливо с асфальта и пролили место возгорания.