Военная машина загорелась во время парада в Кемерово

В Кемерово во время проведения парада Победы загорелась военная машина. Об этом сообщается в ВК-сообществе «Инцидент Кузбасс».
Военнослужащие заметили возгорание и пытались его потушить. На это время военный грузовик пришлось остановить. Молодые люди использовали огнетушитель, но в итоге сбили пламя обычной тряпкой.
Очевидцы событий
Ранее лёгкий ретротанк Т-26 загорелся на генеральной репетиции парада ко Дню Победы в Уфе. Топливо разилось на корпус и воспламенилось. Водитель сам сумел потушить пламя до приезда пожарных. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделений МЧС смыли топливо с асфальта и пролили место возгорания.