Военкор заявил, что Кличко сделал окончательный выбор в «киевской грызне» Военкор Котенок: Кличко сделал окончательный выбор стороны в «киевской грызне»

Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke/Global Look Press

Виталий Кличко

«Наезд» мэра Киева Виталия Кличко на украинскую власть говорит о том, что он сделал окончательный выбор стороны в киевской грызне, заявил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале. Речь идет о заявлениях главы киевской столицы, обвинившего президента Владимира Зеленского в неэффективности.

Вот «наезд» Кличко на Зеленского — это уже интереснее. Киевский мэр сделал ряд громких заявлений — о неэффективности Зеленского и его ошибках, необходимости «ответить» за них, необоснованной критике Залужного и «невозможности лгать партнерам до бесконечности». И это — не что иное, как окончательный выбор стороны в той грызне, которая постепенно выходит из-под киевских ковров, — отметил Котенок.

Ранее Кличко заявил, что Украина находится на пути к авторитаризму и в стране остался лишь один по-настоящему независимый институт власти — местное самоуправление. Даже на него Киев оказывает огромное давление, добавил он.

Также мэр Киева заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте. По его словам, украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако это не будет продолжаться вечно.