Военкор рассказал, как нужно поступить с имуществом Невзоровых Коц: имущество Невзоровых нужно отдать на нужды СВО

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Александр Невзоров

Имущество журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) и его жены Лидии, признанных экстремистским объединением, нужно отдать на нужды СВО, заявил военный корреспондент Александр Коц. Он добавил, что конфискация их активов стала «отличным почином».

Отличный почин, но почему бы сразу не объявлять, что доходы от продажи имущества говноедов-предателей будут переданы на нужды СВО. И пусть они там в своих заграничных пристанищах местным властям объясняют, что они не участвуют в помощи российской армии. Которую они так ненавидят. Представляю, как у них бомбанет, — написал Коц.

По словам Коца, суд обратил в доход государства три земельных участка Невзоровых, здания на участке, жилой дом, автомобиль Hyundai. Кроме того, конфискованы 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».

Юрист Алексей Прянишников сообщал, что у семьи Невзоровых в России есть три земельных участка. В частности, дом, находящийся в собственности тещи Невзорова, которая в нем и живет. То, что теща в «экстремистское объединение» не входит и является жительницей блокадного Ленинграда, прокуратуру не смущает, отметил юрист.

Министерство юстиции РФ 22 апреля 2022 года объявило о внесении в реестр СМИ-иноагентов Александра Невзорова. За месяц до этого в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении фейков о российской армии: по версии следствия, он публиковал заведомо ложную информацию о якобы обстреле роддома в Мариуполе и сопроводил ее недостоверными фотографиями пострадавших граждан.

В мае того же года МВД объявило его в розыск, а летом он получил паспорт Украины. В феврале 2023 года суд в России заочно приговорил его к восьми годам колонии.