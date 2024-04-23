Военкор предположил, когда ВСУ двинутся в контрнаступление Военкор Ткач: Украина пойдет в контрнаступление не раньше выборов президента США

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление не раньше ноября этого года, когда в США состоятся выборы президента, таким мнением поделился с URA.RU военный корреспондент Василий Ткач. По его словам, к этому времени Киев сможет получить новые партии западного оружия. Он допустил, что поставки будут идти несколько месяцев.

Возможно армия Украины попробует как-то пошуметь и изобразить контрнаступление к выборам президента США. <...> Скорее всего, поставки будут идти в течение нескольких месяцев, даже до полугода, — объяснил эксперт.

Ткач напомнил, что Украина в настоящий момент не имеет авиации, а для наступления, отмечает военкор, нужно, как минимум, трехкратное преимущество. При этом он убежден, что западные поставки не помогут украинской армии, поскольку ВСУ пытаются удержать текущие позиции за счет необученных солдат. Журналист отметил, что любые атаки ВС России встречают сопротивление со стороны ВСУ, однако российским военным все равно удается продвигаться вперед.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) ранее предположил, что ВС России начнут наступление в июне. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР. Буданов выразил уверенность, что продолжаться наступление будет до инаугурации нового президента США.