Военкор Поддубный рассказал о работе ВДВ в зоне СВО Поддубный: ВДВ — это кулак всей российской группировки сил и средств в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне специальной военной операции

Воздушно-десантные войска являются кулаком всей российской группировки сил и средств в зоне СВО, написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил, что российские десантники уже совершили ряд героических операций в ходе спецоперации, которые войдут в историю, и продолжают их совершать.

Идет СВО, и ВДВ — это кулак всей нашей группировки сил и средств. Есть подвиги русских десантников, которые уже вошли в историю: гостомельский десант, десант на Антоновский мост, освобождение городов ДНР и ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Есть неизвестные пока страницы боевого пути ВДВ в зоне СВО, но и для повествования об этих героических действиях наступит время, и о них станет известно стране, — написал он.

Президент России Владимир Путин 2 августа направил поздравительную телеграмму военнослужащим и ветеранам воздушно-десантных войск. В своем обращении глава государства подчеркнул, что десантники всегда достойно выполняли свой воинский долг и свято хранили верность присяге. Отдельное внимание он обратил на бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Путин выразил уверенность в том, что военнослужащие ВДВ будут и дальше стоять на защите национальных интересов России. Он пожелал им успехов, здоровья и всего наилучшего.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее также поздравил «крылатую пехоту» с Днем Воздушно-десантных войск. Он напомнил, что их сила духа и стойкость всегда обеспечивали России защиту от посягательств врагов. Глава оборонного ведомства пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо отечества.