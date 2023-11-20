Военкор объяснил, в чем уникальность ЧВК «Вагнер» Военкор Живов: уникальность ЧВК «Вагнер» заключается в железной дисциплине

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» водружают свой флаг на самой высокой точке города Артемовск

Уникальность бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в железной дисциплине и изобилии штурмовых тактик, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Алексей Живов. Он отметил, что благодаря этому штурмовая пехота вагнеровцев была лучшей в мире и добивалась серьезных результатов на поле боя.

Если не вдаваться в детали, то штурмовая пехота «Вагнера» была лучшей в мире, а изобилие штурмовых тактик и железная дисциплина позволяли добиваться серьезных результатов. Ранее детально изучал блог одного украинского полковника, который раскрывал особенности тактики «Вагнеров». Он рассказывал о них со страхом и придыханием, — уточнил Живов.

По мнению военкора, в регулярной армии подобной эффективной системы управления пока нет. Живов напомнил, что сейчас вагнеровцы постепенно переходят в воинские подразделения ВС России, где на них «смотрят с большим уважением».

Ранее глава оборонного комитета Государственной думы Андрей Картаполов рассказал, что частная военная компания «Вагнер» больше не существует ни формально, ни физически. При этом он сообщил, что большая часть бывших вагнеровцев «горит желанием продолжить выполнять боевые задачи». По словам депутата, бойцы продолжают службу в статусе добровольцев, некоторые заключили контракт с регулярной армией, а кто-то вошел в состав Росгвардии.