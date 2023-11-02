В Госдуме раскрыли статус вагнеровцев Депутат Картаполов: ЧВК «Вагнер» не существует ни формально, ни физически

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Картаполов

Глава оборонного комитета Государственной думы Андрей Картаполов рассказал, что частная военная компания «Вагнер» больше не существует ни формально, ни физически, этим депутат поделился с журналистами «Парламентской газеты». Он отметил, что часть бойцов продолжает выполнять задачи.

Она окончательно расформирована, большинство бойцов находится в процессе перехода в другие структуры, — отметил парламентарий.

Большая часть экс-вагнеровцев «горит желанием продолжить выполнять боевые задачи по защите нашей Родины, добавил Картаполов. Они продолжают службу в статусе добровольцев, некоторые заключили контракт с ВС РФ, а кто-то вошел в состав Росгвардии.

Как бы то ни было, абсолютное большинство бывших участников ЧВК «Вагнер» горит желанием продолжить выполнять боевые задачи по защите нашей Родины, — резюмировал депутат.

Ранее бывшие члены группы «Вагнера» создали отряд «Камертон», который входит в состав спецназа «Ахмат». Замкомандира подразделения с позывным 011 рассказал, что в отряд входят бронетанковые группы, артиллеристы и штурмовые группы, которые состоят из бывших «музыкантов». Сейчас они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне СВО.