Военкор Коц призвал Залужного сдаться в плен ВС России

Фото: МО Украины

Валерий Залужный

Военный корреспондент Александр Коц призвал главкома ВСУ Валерия Залужного сдаться. Таким образом он прокомментировал в Telegram-канале интервью украинского солдата, заявившего о том, что Киев находится в позиционном тупике.

По мнению Коца, Залужный не признал поражения. Он хочет показать своим «уважаемым партнерам», что ВСУ готовы воевать дальше до последнего украинца, только ему нужно больше оружия, отметил военкор.

Фишка в том, что чем больше Киев будет зависеть от западного оборонпрома, тем в более безнадежную позиционную дупу будет загонять себя. А платить за это украинцы будут своими жизнями. Залужный, выходи на частоту 149.200, вызывай «Волгу» (чтобы сдаться. — NEWS.ru ), — написал Коц.

По мнению военкора, на данном этапе русская (советская) военная школа переиграла натовскую модель управления. Но это не значит, что Киев поднял лапки и призвал к переговорам, написал Коц.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.