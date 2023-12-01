Военэксперт сравнил Украину с Германией в Первую мировую войну Военэксперт Дандыкин усомнился в необходимости взятия Киева в рамках СВО

Фото: МО Украины

Специальная военная операция может закончиться для Украины так же, как Первая мировая война для Германии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, республика может столкнуться с экономическим коллапсом или новой революцией, что станет причиной ее поражения. Эксперт считает, что для победы России не нужно брать Киев, так как в Первую мировую войну Германия проиграла и без потери Берлина.

Вполне вероятно, если говорить о поражении Украины, брать под контроль Киев, именно начинать военную операцию и не придется, не стоит. <...> Будет как в Первую мировую войну, когда Германия потерпела поражение, хотя ее войска находились на территории других стран, а Берлин никто не брал, — заявил он.

Военный эксперт также подчеркнул, что украинское командование рассматривает такой вариант развития событий. Согласно неофициальным данным, ВСУ уже сформировали группировку войск в районе столицы численностью 150 тысяч человек, также были оборудованы минные поля. По мнению Дандыкина, это решение выгодно России.

Это нам и выгодно, так они меньше резервов перебросят на другие направления. Здесь много факторов. Не забывайте о других направлениях — Николаев, Одесса, Очаков, Харьковское и Купянское направления, — рассказал он.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что специальная военная операция на Украине может завершиться уже в 2024 году. По его словам, это возможно в случае увеличения численности российских войск до 1,5 миллиона человек.