В ГД допустили окончание СВО в следующем году Депутат Соболев: нужно увеличить численность ВС РФ, чтобы завершить СВО в 2024-м

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Для успешного завершения спецоперации России на Украине нужно увеличить Вооруженные силы России до 1,5 млн человек, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, при таком раскладе СВО может завершиться уже в следующем году. При этом он отметил, что успех ВС РФ зависит от слаженности работы всех российских федеральных органов управления.

Чтобы успешно завершить СВО в 2024 году, России необходимо, во-первых, увеличить свои вооруженные силы до полутора миллионов человек. Решать эту задачу нужно в том числе и на уровне Верховного главнокомандующего — президента России Владимира Путина. Во-вторых, необходимо выполнить цель по набору контрактников, создать соответствующие соединения, а главное — наступать с их помощью. Успех нашей армии в зоне СВО также зависит от слаженности работы всех наших федеральных органов управления. На местах это зависит от работы губернаторов и призывных комиссий. Если все это соблюсти, уже в 2024 году цели СВО будут достигнуты, — заявил Соболев.

При этом парламентарий добавил, что мобилизованных вряд ли вернут домой до окончания спецоперации, так как их некем заменить.

До окончания СВО вряд ли вернут мобилизованных, потому что их нужно кем-то заменить. Это означает, что потребуется провести еще одну частичную мобилизацию, то есть заменить тех, кто воюет около года, на необученных людей. Семьям мобилизованных нужно своевременно выплачивать компенсации и льготы, в том числе бесплатное обучение в вузе. А самим мобилизованных необходим отпуск два раза в год. Это все должно неукоснительно выполняться, — отметил Соболев.

Ранее депутат Соболев заявил, что цели специальной военной операции России не изменились. По его словам, нужно полностью освободить все регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, что и является основной и ближайшей задачей СВО. Парламентарий отметил, что стоит определить конкретные задачи и возложить ответственность на командиров и командующих за их выполнение. Кроме того, необходима воинская дисциплина личного состава.