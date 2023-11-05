Военэксперт раскрыл преимущества российских подлодок перед американскими Военэксперт Дандыкин: российские подлодки превосходят западные по оснащению

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула», головной корабль серии «Дмитрий Донской»

Российские атомные подводные лодки можно считать гордостью Военно-морского флота России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, они превосходят американские субмарины по ряду параметров, в частности — по глубине погружения и оснащению.

Российские субмарины во многом превосходят американские. Мы строим и разрабатываем корабли и подлодки четвертого поколения, в то время как они только третьего. Например, их субмарина «Вирджиния» имеет вдвое меньшую рабочую глубину погружения, а также она способна нести меньше ракет. Также наши подлодки превосходят американские по живучести, потому что у нас они корпусные, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что у России есть судно, предназначенное для несения атомных подводных дронов «Посейдон». Это атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», самая большая подлодка в мире.

Ранее сообщалось, что подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Этот пуск был последним этапом программы государственных испытаний. Известно, что после пуска баллистической ракеты должно быть принято решение о приеме подлодки «Император Александр III» в состав ВМФ России.