Военэксперт оценил возможность прибытия Иностранного легиона на Украину Военэксперт Шурыгин: прибытие французских легионеров на Украину — пока лишь слухи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Присутствие служащих французского Иностранного легиона на Украине является пока лишь спекулятивными разговорами, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, прибытие любого штатного подразделения легиона вызовет заметные логистические трудности.

Если прибудет одна рота Иностранного легиона, она не будет обслуживаться украинским тылом и жить по украинским уставам. Естественно, вместе с боевыми подразделениями легиона куда бы то ни было будут прибывать и тыловые подразделения, и система обеспечения, и все-все-все. И, соответственно, это уже практически полноценное участие в этом конфликте, — заметил он.

Тем не менее эксперт не исключает присутствия других военнослужащих Франции в зоне боевых действий на Украине. В их число входят в том числе и военные советники.

В лучшем для Киева случае могут быть лишь какие-то советники, которые где-нибудь обучают украинцев или, допустим, обслуживают какую-то сложную технику. Но опять же не из легиона, а из других частей французских вооруженных сил, — сказал Шурыгин.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные, набранные из 3-го французского пехотного полка, развернуты в Славянске. При этом МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат из легиона в зону СВО, подчеркнув, что подобные сообщения являются частью кампании по дезинформации.