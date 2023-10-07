Военэксперт объяснил, почему ВСУ боятся российского «Земледелия» Военэксперт Дандыкин: система минирования «Земледелие» очень эффективна

Фото: МО Украины

Российская система дистанционного минирования «Земледелие» очень эффективна, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, она дает залп по определенной площади, разбрасывая заряды, в том числе противопехотные. Установка может минировать местность на расстоянии 5–15 километров и создает минное поле любой сложности, в том числе с проходами для наших войск.

Например, противник наступает, а мы немного отходим и наносим по нему удар, он в свою очередь, чтобы избежать лишних потерях, отходит. Но сзади у него уже наши мины, разбросанные «Земледелием», и противнику кирдык. При этом только мы знаем, где мины находятся, а ВСУ не знают. Поэтому мы, когда идет вперед, может их найти и обезвредить. Киев очень не любит «Земледелие», опасается, — сказал он.

«Земледелие» — российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ). Предназначена для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях.

Военный ВСУ Александр Солонько в беседе с изданием New voice of Ukraine сообщил, что российская армия пресекает все попытки Вооруженных сил Украины пойти в наступление, а минные поля невозможно пересечь. По его словам, российские «Орланы» постоянно кружат над их головами, поэтому у украинских военных нет возможности скрытно перебросить силы.