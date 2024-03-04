Военэксперт объяснил, почему танк «Армата» не имеет себе равных Военэксперт Сивков: танк Т-14 «Армата» обладает уникальными возможностями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата» обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической защиты, позволяющей решать задачи разгрома противника, заявил в беседе с «Радио 1» военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. По его словам, благодаря этому российская боевая машина на сегодняшний день не имеет себе равных в мире.

Как рассказал эксперт, «Армата» также оснащена высокоэффективной системой активной защиты, позволяющей перехватывать бронебойные снаряды.

Система управления огнем позволяет вычислять траекторию полета снарядов и наносить по артиллерийской системе, которая выпустила снаряды, контрудары быстро, оперативно. Гарантированно уничтожает артиллерийскую систему, — пояснил специалист.

Кроме того, задачи Т-14 акцентированы на ведении сетецентрических войн. Этот танк ориентирован на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных условиях за счет объединения всех участников боевых действий в единую сеть и достижения инфокоммуникационного превосходства. Так, «Армата» умеет обнаруживать противника и быстро выдавать цель нескольким танкам. При этом дальность боя Т-14 достигает 8 км, а по танкам и артиллерийской системе — 15–20 км.

Все западные танки превосходит, равных ему в мире нет в настоящий момент, — резюмировал Сивков.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что «Армата» стоит на вооружении армии России. При этом Чемезов подчеркнул, что использование Т-14 в зоне СВО в настоящее время не планируется.