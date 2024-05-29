Военэксперт объяснил, почему РФ важно взять под контроль украинские Липцы Военэксперт Алехин: ВС РФ взятием Липцев соединят линию наступления с Волчанском

Фото: МО РФ

Если российская армия возьмет Липцы, то сможет соединить линию наступления с Волчанским направлением, сказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, это позволит ВС РФ продвинуться дальше в Харьковской области.

На высотах в Липцах у Киева нет сплошной обороны, там очаговая линия, то есть стоит опорный пункт или укрепленный район. ВСУ добавляют туда силы и средства, подгоняют резервы. Мы «утюжим» эти высоты по полной программе разными огневыми средствами. Только покончив с ними, мы можем спокойно зайти в Липцы, соединить линию наступления с Волчанским направлением и дальше продвигаться вперед, — объяснил Алехин.

Эксперт отметил, что именно поэтому бои под Липцами приняли в какой-то мере позиционный характер.

Многие говорят, что наступление застопорилось, но это не так. Просто продвигаемся мы не так быстро, — сказал военный эксперт.

Ранее Алехин заявлял, что у военнослужащих российской армии после использования ВСУ запрещенного химического оружия возникают одышка и рвотные рефлексы. По его словам, на Харьковском направлении работают профильные российские специалисты. Они выясняют, какие конкретно вещества ВСУ используют против наших солдат.