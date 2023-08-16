Военэксперт объяснил отправку личного резерва Зеленского в зону СВО Эксперт Матвийчук заявил о желании ВСУ прорвать оборону РФ с помощью 82-й ДШБ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перебрасывают на Запорожское направление личный резерв президента страны Владимира Зеленского — 82-ю десантно-штурмовую бригаду, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, причиной принятия такого решения стало стремление Киева организовать прорыв в рамках контрнаступления. Однако бригада с высокой долей вероятности будет разгромлена, считает он.

Бригада — лакмусовая бумажка происходящего на поле боя, ее бросили на Запорожское направление с целью организовать прорыв, а если ее разгромят, в чем я уверен, то это будет означать полное фиаско и конец контрнаступления ВСУ, — объяснил военный эксперт.

По словам Матвийчука, в состав 82-й ДШБ входят военнослужащие по контракту, прошедшие обучение по стандартам НАТО. Однако подготовленной системы для развития наступления у бригады и командования ВСУ нет. Эксперт считает, что стандарты Альянса неприменимы в зоне СВО, так как солдат стран Запада обучают, подразумевая тотальное превосходство в воздухе и артиллерии. У украинской армии такого превосходства нет.

Подготовленной системы для развития наступления у ВСУ нет, успехов на фронте нет, скорее всего, бригаду разгромят. Хотя бригада мотивирована, не исключаю, что там грамотные офицеры. После первых потерь их боевой дух начнет падать у нас на глазах, — рассказал он.

О переброске последнего крупного резервного подразделения ВСУ на Запорожское направление ранее заявил обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Он отметил, что подразделение оснащено техникой иностранного производства, в том числе бронемашинами Stryker и танками Challenger.