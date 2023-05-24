Военэксперт рассказал, кто может заменить Залужного Военэксперт Литовкин заявил, что Сырский может заменить Залужного после ранения и трепанации черепа

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Ранение и предполагаемая частичная потеря дееспособности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не сильно скажется на боеспособности украинской армии, сообщил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, у Киева много хорошо подготовленных командиров всех уровней, в частности, обязанности главкома может исполнять командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

На самом деле, из-за выведения из строя Залужного ВСУ не сильно потеряют в боеспособности. Так как у них достаточно большое количество хорошо подготовленных командиров младшего и среднего звена. А Залужного совершенно спокойно может заменить, например, Александр Сырский или еще кто-то, — заявил Литовкин.

24 мая стало известно, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Источник РИА Новости добавил, что главкому ВСУ после ранения сделали трепанацию черепа. По прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать выполнять свою работу он не в состоянии.

В первых числах мая появились сообщения о том, что Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. В результате появились слухи о его ранении и даже смерти.