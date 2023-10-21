Военэксперт назвал срок окончательного разгрома ВСУ под Авдеевкой Военэксперт Матвийчук: ВС РФ в течение месяца могут сокрушить ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

ВС России могут в течение 30 дней окружить, взять в плотное кольцо и уничтожить Вооруженные силы Украины в районе Авдеевки, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, у Киева «совсем плохи дела» на данном направлении.

Судя по боевым действиям, думаю, в течение месяца данный укрепленный район будет окончательно окружен, взят в плотное кольцо и уничтожен. Туда не так давно приезжал главком ВСУ Валерий Залужный. Значит, дела у Киева под Авдеевкой совсем плохи, — уточнил эксперт.

При этом Матвийчук отметил, что в вопросе взятия Авдеевки не стоит «горячиться». Он напомнил, что президент России Владимир Путин и командование неоднократно говорили, что главная задача бойцов — беречь людей.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры того, как российские подразделения взламывают оборону ВСУ у Авдеевки. На видео представлено поражение пехоты противника и его укреплений у Авдеевского террикона. Также, по данным канала, Украина за девять лет создала на этом участке мощные укрепрайоны, которые очень трудно прорвать. «РВ» пишет, что сейчас идут тяжелые бои, но наступление российских бойцов продолжается.