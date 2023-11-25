Военэксперт назвал сказками Киева угрозы в сторону Крымского моста Кнутов: угрозы Украины в адрес Крымского моста являются блефом и сказками

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Угрозы украинского руководства разрушить Крымский мост являются сказками, сказал в беседе с «Известиями» директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, большая часть жителей Украины и западных лидеров уже не верит в эти заявления Киева.

В целом Украине нужны удары по территории России, чтобы показать, насколько грамотно и насколько удачно они действуют, ведя военную операцию. Хотя уже на Западе все видят, что это блеф. Этот блеф на сегодняшний день пока может обмануть население Украины и часть украинских военнослужащих на линии огня. Основная часть украинцев не верит в эти сказки, — уточнил Кнутов.

Эксперт отметил, что украинские власти подобными высказываниями стремятся отвлечь внимание мирового сообщества от неудач ВСУ. Кнутов обратил внимание, что российские силы регулярно пресекают и отражают атаки украинской армии.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он пообещал, что после двух атак будет еще «больше сюрпризов» и Крымский мост «обречен».

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что Киев может попытаться снова атаковать гражданский объект. По его словам, контрнаступление украинской армии провалилось, поэтому Киев постепенно переходит к террористическим действиям на территории России.