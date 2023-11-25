Военный эксперт рассказал, ждать ли удара ВСУ по Крымскому мосту Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут попытаться атаковать Крымский мост снова

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

ВСУ могут попытаться снова атаковать Крымский мост, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, контрнаступление украинской армии провалилось, поэтому Киев постепенно переходит к террористическим действиям на территории России.

ВСУ могут попытаться атаковать Крымский мост снова, такую вероятность исключать нельзя. Их контрнаступление провалилось, поэтому они постепенно переходят к террористическим действиям на территории России, им больше ничего не остается, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что ВСУ могут использовать для этого только беспилотники. Эксперт объяснил это тем, что с надводными дронами в осенне-зимний период работать тяжело, а ракет у Украины недостаточно. Дандыкин добавил, что после ряда атак Россия значительно усилила охрану и контроль на КПП на мосту на всех направлениях, в том числе на воде и в воздухе.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам — в октябре 2022 года и в июле 2023-го — и дальше будет «больше сюрпризов». По его словам, Крымский мост «обречен».

Руководитель СБУ рассказал, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). Во время второй атаки были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до сооружения удалось добраться лишь двум.