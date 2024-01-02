Военэксперт назвал российское оружие, которое никто не может повторить Военэксперт Кнутов: повторить «Ланцет» не может ни одна страна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России в зоне СВО есть оружие, не имеющее аналогов в мире, ни одна страна в мире не может его повторить, заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в разговоре с Lenta.ru. Уникальной военной техникой он назвал беспилотники «Ланцет», применяющие элементы искусственного интеллекта и невидимые для тепловизоров.

Уникальны, в первую очередь, наши беспилотники «Ланцет». Это уникальный дрон-камикадзе, изготовленный из композитных материалов, компактный, со складными крыльями <...>. Такое оружие на сегодняшний день не может повторить ни одна страна, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее «Ланцеты» высоко оценил еще один военный эксперт — специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. По его словам, российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3» сам находит цель, рассчитывает траекторию и поражает. Артамонов отметил, что в экспертном сообществе признано, что лучшего барражирующего боеприпаса в мире нет.

Между тем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что удары российской беспилотной авиации, в частности дронов «Ланцет», «сковали» украинскую армию. По его словам, Вооруженные силы России имеют столько БПЛА, что их хватит на каждого военного ВСУ. Россия может нанести стратегические удары по ВСУ «роями дронов», а Запад при этом понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники, резюмировал аналитик.