Военэксперт назвал маловероятной биологическую атаку на «Вагнер» в Польше Дандыкин назвал маловероятной биологическую атаку на ЧВК «Вагнер» в Польше

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал маловероятным сценарием, что вспышка легионеллы или «болезни легионера» в Польше была специальной бактериологической атакой против бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, все внимание польских властей сейчас сосредоточено на отправку Украине оружия. Военэксперт подчеркнул, что в Польше щепетильно относятся к подобным случаям, в частности, когда речь заходит о жителях этой страны.

Маловероятно, что вспышка «болезни легионера» в Польше была специальной бактериологической атакой против «вагнеровцев». Там сейчас главная тема – это отправить как можно больше техники на Украину, — сказал Дандыкин.

Он пояснил, что люди, приехавшие в отличную от их частого пребывания климатическую зону, подвержены болезням, в том время как коренное население имеет иммунитет к определенным вирусам.

Афганистане, например, мы больше всего болели желтухой, люди порой выходи инвалидами после болезни, а для них она была как своя родная, они не заражались, — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что вспышку легионеллеза выявили в Жешуве, где расположен крупный военный хаб НАТО. Именно отсюда на Украину перебрасывается западное вооружение. Согласно последним данным, в Жешуве госпитализировали 127 человек с характерными для заболевания симптомами.

Легионеллез представляет собой острое инфекционное заболевание. Впервые он был выявлен на американской военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания.

В ночь на 29 августа в санитарной инспекции Жешува сообщили об 11 погибших от этой инфекции. Уточнялось, что всего числятся заболевшими 144 человека.