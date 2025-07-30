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30 июля 2025 в 12:59

Во «ВкусВилле» раскрыли причину неполадок в работе приложения

«ВкусВилл»: в мобильном приложении сети магазинов произошел внутренний сбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В мобильном приложении и на сайте сети магазинов «ВкусВилл» произошел внутренний сбой, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что утечки данных и подозрительных входов зафиксировано было, поэтому кибератака исключена. В компании уточнили, что офлайн-магазины работают в штатном режиме.

У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта. Офлайн-магазины работают в штатном режиме, — сказали в пресс-службе «ВкусВилла».

Ранее сообщалось о хакерской атаке на информационные системы авиакомпании «Аэрофлот», что привело к сбоям в их работе. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

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