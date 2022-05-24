Вирусолог рассказала о российских вакцинах от оспы обезьян Вирусолог Малинникова: существующие в России вакцины эффективны против оспы обезьян

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Существующие в России вакцины от натуральной оспы так же эффективны против оспы обезьян, рассказала завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова «Народным Новостям». Создавать какие-то новые вакцины не нужно, считает она.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против натуральной оспы, которые так же эффективны и при оспе обезьян, и эти вакцины хорошо себя зарекомендовали и могут быть использованы. <...> Изобретать новые вакцины нет необходимости, так они у нас есть и причин для беспокойства нет, а те вакцины, которые существуют, они эффективны и в отношении оспы обезьян, — сказала Малинникова.

По состоянию на 24 мая 131 случай заражения оспой обезьян среди людей был подтверждён в 17 странах. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшее число заражений зарегистрировано в Испании — 40, Португалии — 37 и Великобритании — 20. Ещё 106 случаев расследуются, из них 51 — в Испании.

По поводу массовой вакцинации в ВОЗ заявили, что необходимости в ней нет. По словам представителя организации Ричарда Пибоди, справиться со вспышкой заболевания помогут безопасное сексуальное поведение и мытье рук.