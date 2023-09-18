Ветеринар назвал последствия окрашивания французских рек в зеленый цвет Врач Шеляков заявил об уничтожении экосистемы рек Франции после окрашивания воды

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Любое вмешательство в экосистему грозит серьезными последствиями, вплоть до ее полного уничтожения, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Таким образом он прокомментировал акцию во Франции, в рамках которой экоактивисты покрасили воду в фонтанах и каналах в зеленый цвет в знак протеста. В итоге рыбы в каналах начали массово умирать.

Любое вмешательство в экосистему грозит серьезными последствиями. Специальных же красок для подкрашивания воды нет, а значит главный вопрос – это что использовали эти экоактивисты. В любом случае, если это привело к массовому вымиранию рыб, то данный краситель просто не совместим с жизнью, — отметил Шеляков.

Эксперт напомнил о похожем случае в Москве. Служители парка тогда покрасили птицу в розовый цвет, чтобы защитить ее от хищников, однако из-за краски она потеряла свою водоотталкивающую способность и утонула.

Данный случай во Франции такое же крайне неразумное решение. Если экоактивисты использовали химию, то эффект загрязнения сохранится надолго, вплоть до нескольких месяцев. Помимо рыбы, в водоеме могли погибнуть и микроорганизмы, которые участвуют в водной экосистеме. И в таком случае, даже если краситель исчезнет, нарушения в экосистеме останутся, — добавил врач.

Ранее экоактивисты в Германии залили красной и оранжевой краской Браденбургские ворота. Таким образом они выразили протест против использования ископаемых источников энергии. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек. Ущерб, причиненный достопримечательности действиями экоактивистов, оценивается.