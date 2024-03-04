«Вцепился зубами в дрон»: пес Балбес ценой жизни спас военных ВС РФ Пес Балбес вцепился зубами в летящий дрон и спас российских военных от гибели

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Пес по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Собака увидела летящий на позиции ВС России украинский дрон, набросилась на него и вцепилась зубами, не дав атаковать.

Как передает канал, отважный пес совершил подвиг на Херсонском направлении. Боец Эрик, который был хозяином собаки, заявил, что будет уничтожать позиции противника боеприпасами, подписанными в честь пса-героя.

Авторы канала отметили, что во времена Великой Отечественной войны животные нередко показывали пример службы и совершали подобные подвиги. Так, в 1944–1945 годах пес Джульбарс из 14-й штурмовой инженерно-спасательной бригады помог обезвредить 7,5 тысячи мин, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

Ранее в Сети появилось видео, как российский снайпер-морпех с позывным Подя совершил подвиг в тылу спецоперации. Военный с помощью косы проделал тропу в неразминированном поле. Теперь мирные жители могут ходить в соседний населенный пункт по кратчайшему пути. Российского бойца назвали бесстрашным за его поступок.