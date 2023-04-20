«Вагнер» движется вперед: новости СВО на вечер 19 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Флаг ЧВК «Вагнер» на крыше здания в Артемовске

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркнул, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные силы смогли прорваться к трассе под Артемовском, но ВСУ пока мешают им закрепиться. Канал отметил, что дорога соединяет город с украинскими позициями в Часовом Яре. Также бои идут западнее железной дороги и рядом с Богдановкой.

В Минобороны России отметили, что объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» поражен ударом российских войск. По данным ведомства, командный пункт находился в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Фото: МО РФ

Отмечалось, что удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое ДНР поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ удалось занять часть серой зоны в регионе. По его словам, украинские силы вошли в село Каменка. Балицкий добавил, что ВСУ активизировали свои действия, однако ситуация находится под контролем ВС РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что муниципальные чиновники, которые отправились в зону проведения специальной военной операции, показали пример преданности. Таким образом они отстаивают исторические территории, жители которых много лет сражались за право быть вместе с Россией.

Президент добавил, что муниципальным чиновникам необходимо «с теплотой и заботой» оказывать помощь коллегам из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности России.

Пресс-секретарь президента России добавил, что заявления о поездке в зону СВО не российского лидера Владимира Путина, а его двойника звучат весьма странно. Так он прокомментировал слова журналиста о «странном» высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, которое касалось двойника президента.

20 апреля стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев. Отмечалось, что визит главы Альянса ранее не анонсировался. Генеральный секретарь был замечен на Михайловской площади в центре города.

Позже в ходе поездки он заявил, что страны Альянса наращивают поставки самолетов, танков и другой бронетехники на Украину. Всего сумма затрат на военную помощь уже составила €150 млрд. Также он пояснил, что НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы вооруженные силы этой страны пришли к полной оперативной совместимости с силами Альянса.

Фото: president.gov.ua Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа полагает, что в ходе визита Столтенберг мог потребовать от Украины решительных действий. По его словам, Североатлантическому альянсу нужно отчитываться перед жителями Запада, которые все больше не понимают, что происходит на самом деле.

Израильский военный эксперт Яков Кедми высказал мнение, что временная приостановка боевых действий на Украине сыграет на руку Киеву и западным странам, которые мечтают получить отсрочку для усиления накачки ВСУ оружием и боевой техникой. Кедми назвал перемирие на Украине невыгодным для России с военной точки зрения. Он уверен, что временная приостановка боевых действий не решает проблему, а лишь усугубляет ее.