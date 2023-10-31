В Воркуте объяснили массовый отток населения В Воркуте назвали сокращение рабочих мест причиной оттока населения

Фото: Алексей Резниченко/ТАСС

Воркута изначально развивалась как центр угледобычи, однако из-за закрытия шахт и сокращения рабочих мест городское население сократилось, рассказали NEWS.ru в пресс-службе администрации городского округа. Отмечается, что по этой причине в Воркуте зарегистрировано около 71 тыс человек, тогда как наибольшего расцвета город достиг в 1980-е годы, когда численность жителей достигала 218 тыс.

Для нужд угледобывающих организаций был создан развитый комплекс обслуживающих производств с объектами производственной инфраструктуры и научно-технического обеспечения. В настоящее время из-за закрытия шахт (из 13 шахт на сегодняшний день работает четыре) и, соответственно, сокращения рабочих мест на угледобывающих предприятиях, в Воркуте зарегистрировано около 71 тысячи человек, — сообщили в администрации.

В пресс-службе добавили, что для снижения оттока населения нужно корректировать действующее законодательство и создавать новые нормативные правовые, организационные, финансовые механизмы стимулирования развития арктических городов (систему социальных гарантий и компенсаций). Разработка новых месторождений, строительство новых угледобывающих предприятий в будущем даст в Заполярье положительный демографический эффект, подчеркнули в администрации.

Ранее официальный городской портал Воркуты сообщил, что Заполярный городской округ Воркута в Республике Коми будет преобразован в муниципальный округ. Соответствующее решение одобрил совет Воркуты. Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что необходимо просчитать экономическую выгоду от лишения Воркуты статуса города, а потом принимать соответствующее решение. В свою очередь экс-депутат Владимир Тищенко считает, что лишение Воркуты статуса города — это вопрос, требующий проведения народных слушаний.